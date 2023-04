哈克在名為「沃頓商學院金融政策與監管倡議」(Wharton Initiative on Financial Policy and Regulation,WIFPR)的組織發表演說時表示,由於貨幣政策行動的全面影響可能需要長達18個月才能在經濟中發揮作用,我們將繼續密切關注可用的數據來決定我們是否有需要採取哪些額外的行動,「但請不要誤會,我們仍將致力於讓通膨率回落到我們設定的2%目標」。

在3月的貨幣政策會議上,今年具表決權的哈克也投票支持升息25個基點,使聯準會基準利率升至介於4.75%~5.00%。根據當時聯準會發布的利率點陣圖,大多數央行決策官員預期今年還會再升息一次。

在發表演講後的問答互動中,哈克坦言他是贊成利率升破5字頭、然後停在那裡一段時間的多數決策官員之一。

他並表示最近的通膨數據顯示「反通貨膨脹」(disinflation)進展緩慢,這頗為令人失望,「但儘管如此,我們已經看到了一些樂觀的跡象,顯示聯準會的升息正在發揮作用,尤其是在壓低房價方面」。

聯準會設定的通膨率目標是2%,但其偏重的通膨指標顯示當前美國的通膨雖然已見降溫,但仍比目標高出1倍多。美國商務部上月底公布,2月個人消費支出(PCE)物價指數年增5%,核心PCE物價指數年增4.6%。

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比(Austan Goolsbee)在周二稍早前提出警告,稱聯準會在抑制通膨方面要小心升息過於激進。銀行收緊銀根有助於抑制通膨,並將減少貨幣政策要做的工作。

紐約聯準銀行總裁威廉斯(John Williams)周二則表示,聯準會在3月發布的經濟與利率預測中表示今年會再升息一次,然後將暫停升息步伐,這是一個「合理的起點」,但聯準會的政策路徑仍將取決於數據。雖然通膨正在回落,但仍遠超出央行設定的2%目標,且核心通膨近來變動不大。他並重申周一所說的,即目前還未看到信貸環境收緊的跡象,這需要時間才能了解事情會如何發展。