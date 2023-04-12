身兼民進黨主席的副總統賴清德，今（12）日正式獲民進黨中執會提名參選2024年總統，他在會後發表談話指出，民進黨在2024年總統及立委選舉有兩大目標，一是總統高票當選，二是國會單獨過半，並進行民主團結、民主治理、民主和平等三項民主行動。

在談到兩岸話題時，賴清德認為戰爭沒有贏家，中國大陸若對台灣發動戰爭，台灣固然會受創，但隨後掀起的全球災難，大陸將難以承受；他呼籲在大陸還沒放棄武力犯台前，台灣必須持續增加國防力量，隨時做好抵抗入侵的準備。

另外，賴清德表示，當前國際社會、民主陣營已注意到大陸對國際社會的威脅，也關注台海和平對世界的重要性，因此台灣應該要跟理念相近的民主盟友合作努力，不讓大陸越雷池一步，「正所謂備戰才能避戰、能戰才能止戰、實力帶來和平。」

最後，賴清德強調，在現任總統蔡英文的帶領下，世界已經看見台灣、肯定台灣，未來他將在相同的民主道路上，持續壯大民主台灣，讓世界看見台灣的價值、擁抱台灣，台灣一定能成為民主世界的MVP。