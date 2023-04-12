英系中常委黃承國透過私人臉書意有所指表態，「忍無可忍」，還暗諷「全黨都知道的『大金牛』掃了嗎？」雖然並未指名道姓，但黨內人士一看就知道，是在暗指父親陳勝宏、母親薛凌都曾擔任立委的何志偉。對此，何志偉表示，「我以為我的對手只有一個人，沒想到還真的不是，在這邊汙衊，甚至支持者的家門口被破壞，我的家人被攻擊，真的很不樂見。」

黃承國昨晚透過私人臉書怒批「忍無可忍，無須再忍」，上午再度發文再轟，「掃除黑金是對的，黑指的是30年前有過江湖背景的我，那金呢？全黨都知道的大金牛掃了嗎？那個爸爸做完媽媽做媽媽做完兒子做的紅色財團掃了嗎？那個陷害同志整天造謠抹黑的人處理了嗎？答案是沒有，掃除黑金大快人心，改革不能只做一半」。

何志偉指出，今天是提名副總統賴清德成為總統候選人的一刻，應該是要最團結的一刻，這時間點做這件事情到底為什麼？剛剛看到一些發文，他以為他的對手只有一個人，沒想沒想到還真的不是。

何志偉表示，他的家人被攻擊，真的很不樂見，還記得十一寇事件嗎？支持者不要我們內鬥，要我們團結，這應該是一場君子之爭，而不是這樣子，針對他們的家人。

何志偉強調，他的長輩是一路從黨外支持民進黨，到現在執政，一路走來始終如一沒有變過，滿滿的給予支持本土政黨，過去一切都經得起檢驗，選舉應該是對選區的祝福和民主的肯定，而不是互相做一些沒有意義的事情。

媒體追問，與議員王世堅協調如何；何志偉指出，黨中央有協調小組，目的是把我們席次最大化，國會能夠安定、穩定，才有辦法信賴台灣，真正戰將要在戰場上，而不是把炮火對內，這才是真正的團結，他也不太清楚為什麼對方要騷擾賴主席，這樣不厚道，不該對主席做這樣的事情。