警方當場查扣名錶、名牌包及犯罪贓證物1批。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市警方於去年11月破獲1博弈詐欺機房，逮捕游姓主嫌與邱姓女友及集團成員計28人，警方調查游男與女友生活相當豪奢，除住豪宅，出門以千萬藍寶堅尼Urus及BMW名車代步，並聘僱3名未成年男子當跑腿兼司機，警方當場查扣名錶、名牌包及犯罪贓證物1批，全案依詐欺、賭博、洗錢、組織等罪，移送中檢偵辦，去年12月檢方聲押24人獲准，上個月偵結起訴。

據了解，警方於去年11月將該不法集團共28人全數送辦，檢方當時起訴提聲押未准，檢警持續追查發現，游男與女友等6人，此事後還去改名以為「過運」逃過一劫，但檢警破解其中某1台電腦主機，發現被害人竟達70餘名，不法所得約4千萬，於去年12月再提聲押獲准。

據警方調查，21歲游姓主嫌與邱姓女友將博弈詐騙機房設於台中某商辦大樓，以「科技公司」為名，旗下有24名成員，為避免警方查緝，採分層運作模式，將機房部門分樓層管理，且辦公室還裝設厚厚2扇門對抗警方攻堅，趁警方破門時間銷燬犯罪證據。

警方出動維安特勤隊快速破門逮住犯嫌，讓詐騙集團措手不及、束手就擒，現場更發現，詐騙機房為了因應網路穩定，除了電信公司的網路之外，還進化到加裝網路分享器，詐騙成員分工越來越細膩，且擴大網路設備規模。

警方當場查扣現金60餘萬、名車2部、名錶、名牌包數個、電腦主機37台、筆記型電腦10台、手機100支、監視器3組、路由器、分享器及筆記本等贓證物等贓證物，並拘捕游姓主嫌等28人到案，全案警詢後依涉嫌詐欺、賭博、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等移送偵辦，檢方將游姓主嫌等24人提羈押禁見獲准。

警方呼籲年輕學子，新鮮人求職，勿急功近利加入犯罪集團而自毀前程，如發現工作內容涉嫌違法應儘速脫離，並向警察機關檢舉，台中市政府警察局亦將持續溯源查緝幕後集團，掃蕩任何類型之詐欺犯罪，並查扣犯罪所得，斬斷不法金流，展現打擊犯罪之決心。