國道1號北向351.7公里岡山路段12日上午發生兩輛大型車的車禍，圖為車禍現場。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

61歲余姓男子駕駛砂石車於12日上午10時14分行經國道1號北向351.7公里岡山路段，疑似煞車不及撞上51歲薛女駕駛的營業全聯結車，此事故造成余男的手腳多處擦傷。全聯結車上的塑膠物料散落一地。

此事故現場封閉內、中、外共3車道進行拖吊及清理，後方回堵約6公里，全案由岡山分隊處理中。

余男送醫時意識清楚，國道警察對薛女做酒測，沒有飲酒情形。余男尚未做酒測。此車禍現場已於上午11時35分完全排除，恢復通車。