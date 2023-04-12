警方埋伏喬裝一般民眾，車手見有人接近拔腿狂奔，但仍被警方依詐欺現行犯逮捕。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

翁姓車手持偽造「臺北地檢署公文」，企圖詐取老翁的提款卡。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市一名86歲陳姓老翁，日前到南港警分局心情鬱悶地說要找「局長」，玉成派出所詢問後得知陳翁接到詐騙電話，歹徒以假檢警方式謊稱他涉及刑案，要求交付提款卡及密碼，結果痛失60多萬元老本，所以上門要找警察局長幫他討回公道。

陳翁表示，假檢察官說他涉及刑案，要求交付提款卡及密碼進行監管，並強調偵查不公開，要求他不得向他人透露此事，他誤信交出3張提款卡後，發現帳戶遭盜領60多萬元，他越想越不對勁，到派出所諮詢後才驚覺遭到詐騙。

詐團詐騙陳翁得手後食髓知味，再次要求陳翁交付其他提款卡，警方與老翁合作將車手約出並在一旁埋伏，見面交完成立即上前準備逮人，車手見有人接近驚覺拔腿狂奔，但仍被衝刺趕上的員警依詐欺現行犯逮捕，警方調查，該名28歲翁姓車手有毒品、詐欺、洗錢、公共危險等前科，這次又重施故技遭逮。全案詢後，依詐欺罪嫌移送士林地檢署偵辦。

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