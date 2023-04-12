蛋白質是人體所需的重要營養素，可幫助肌肉合成，有在健身的人也會特別補充蛋白質，達增肌效果；不過營養師李婉萍提醒，運動光吃蛋白質的效果並不好，也必須攝取適量碳水化合物及少量脂肪。

李婉萍在臉書發文指出，有在運動健身的人都知道飲食和運動息息相關，不過也可能有「增肌效果要好就要多吃蛋白質」的迷思；雖然蛋白質在肌肉組織上扮演了非常關鍵的角色，但運動光吃蛋白質的效果並不好，適量碳水化合物和少量脂肪也很重要。

李婉萍表示，在正確的時間吃對的食物，才能供應身體運動時所需的燃料，又不會增加消化系統的負擔，同時能幫助修復及重建肌肉，增進運動表現。

李婉萍提供多種運動前的菜單，在運動前2至4小時可選擇「全麥麵包＋雞肉＋沙拉」、「胚芽吐司＋酪梨＋煎蛋＋一份水果」或是「糙米飯＋魚肉／豆腐／毛豆＋蔬菜」。

運動前2小時如果不餓就不需要特別補充，如果有點餓的話，可以選擇「全麥穀物＋牛奶」、「一杯燕麥＋香蕉＋杏仁片」或是「高蛋白奶昔（蛋白粉＋水果）」；若在1小時後就要運動又有點餓，可以吃能量棒、希臘優格或一份水果。