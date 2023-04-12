醫療專業可醫治病友身體上的不適；心靈上的不安、緊張則可透過音樂療癒。為關懷病友家屬及同仁，林口長庚醫院與公益團體「灣聲樂團」合作舉辦「2023年灣聲樂團行腳音樂會」，期透過音樂撫慰病友、同仁的心靈。

「2023年灣聲樂團行腳音樂會」今日上午9時在林口長庚紀念醫院演出第一場，為2023年的行腳音樂會拉開序幕，演奏類型包含閩南、客家、原民音樂等，現場帶來「剪剪花」、「天公落水」、「阿里山之歌」、「卑南古調」、「月夜愁」、「查爾達斯舞曲」、「鳳陽花鼓」等曲目，透過古典樂演奏耳熟能詳的曲調，彷彿賦予音樂新的生命，帶來全新的感受，吸引不少民眾、同仁駐足聆聽，享受這近在咫尺的國際級音樂饗宴，許多人更是拿起手機影像紀錄，希望能夠與未到場的親友分享。

美妙的樂聲能夠陶冶身心，並能感動你我、感動世界，接下來灣聲樂團行腳音樂會也將至長庚養生文化村、嘉義長庚紀念醫院以及嘉義長庚長期關懷的嘉義縣六腳鄉、東石鄉等地巡迴演出，林口長庚紀念醫院副院長馮思中表示：「希望結合灣聲樂團之專業，透過行腳音樂會方式關懷弱勢及偏鄉，透過音樂引領大家感受台灣故事，將最溫暖的台灣音樂，送給長庚醫院的病人家屬及醫療團隊們」。

灣聲樂團是以台灣音樂文化為價值的樂團，集結國內頂尖音樂家，將「古典音樂台灣化、台灣音樂古典化」；主要演出的音樂分為兩種，一是台灣人所寫的音樂，二是以台灣素材所寫的音樂，並以古典化及弦樂的方式演出。除於演奏廳演出外，自2018年開始至今，灣聲樂團已辦理逾百場行腳音樂會，以最純粹的方式走入台灣廟埕、菜市場、醫院大廳等方式演出，希望以最濃厚的情感及最高的規格呈現給每一位聽眾。