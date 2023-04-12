為讓高雄美食文化更上一層樓，高雄市政府觀光局10日於翰品酒店舉辦「2023米其林指南摘星職人攻略分享會」，邀集多位米其林達人分享經驗，輔導並協助餐飲業者搶進2023《米其林指南》，吸引超過百家餐飲業者與會互動。活動開場由知名美食家Liz（高琹雯）介紹米其林指南的基本概念及評選標準、評審員工作方式等，並與多位米其林達人引言互動，分享許多寶貴經驗；同時Liz也看好高雄美食發展，認為高雄有摘星的實力。高閔琳局長表示，觀光局本次特別舉辦米其林分享會，盼能借助達人的經驗交流，發掘更多高雄的米其林潛力股，並協助更多高雄業者入選2023米其林指南，為高雄國際美食觀光再添輝煌成績。

「2023米其林指南摘星職人攻略分享會」，邀集多位米其林達人分享經驗，吸引超過百家餐飲業者與會互動(高雄市觀光局提供)

觀光局局長高閔琳表示，高雄一直擁有豐富的美食文化、在地新鮮食材和優質的餐飲品牌，去年有39家餐廳入選2022米其林指南，即是最佳認證；本次舉辦「2023米其林指南摘星職人攻略分享會」，特邀全台唯一且連續5年獲米其林三星認證的「君品酒店頤宮中餐廳」、高雄米其林一星「承SHO日本料理」及多位必比登店家，與本市餐飲業者面對面交流，希望激盪出新的創意火花，進而提升高雄的美食品牌形象、知名度及服務的細膩度。觀光局也攜手更多餐飲業者共同持續精進，盼能順利摘星、留名2023年米其林指南，讓高雄國際美食觀光更上一層樓。

米其林星級餐廳場次引言人及與談人現場經驗分享(高雄市觀光局提供)

觀光局進一步說明，本次分享會吸引超過百位高雄餐飲業者，顯見業者對於入選米其林的信心與企圖心。上午場次為米其林星級餐廳分享摘星經驗，邀請到全台灣唯一一間米其林三星級餐廳，君品酒店頤宮中餐廳的餐飲部副總經理鄧惠文、台灣首位獲得米其林服務大獎的服務經理歐宛臻，以及高雄在地的米其林一星餐廳承Sho日本料理的料理長藤本詳一，分享餐廳摘星經驗與經營、服務接待秘訣，提供本市餐飲業者參考與學習；下午場次則由必比登推介餐廳分享得獎攻略，邀請來自台中蟬聯三屆必比登推介的馨苑小料理店長陳采妮、台南的東香台菜海味料理主廚蔡瑞成，以及高雄在地的橋邊鵝肉主理人陳良士與老新台菜品牌長薛鎮鉉，共同分享得獎攻略與經營方式，讓現場餐飲業者獲益良多。

必比登餐廳場次引言人及與談人現場經驗分享(高雄市觀光局提供)

知名美食家Liz 表示，高雄美食正在蓬勃發展中，非常看好高雄美食未來發展，除有越來越多餐飲業者來高雄開店，高雄也擁有深厚的人文底蘊，而國際觀光客也越來越多，這些都是高雄發展美食的養分，相信高雄會越來越茁壯，也會有更多精彩的美食現場。

去年獲米其林一星的高雄承SHO日本料理餐廳料理長-藤本詳一表示，這次的分享會讓他可以更深入的思考米其林對於公司的意義，很高興可以跟業者一起交流，希望大家可以一起炒熱高雄餐飲觀光；必比登場次的高雄橋邊鵝肉二代目陳良士說，這次觀光局舉辦的分享會，對高雄餐飲業者有正面的鼓勵效果，讓他們了解米其林的評分重點，也指出米其林指南對高雄國際美食行銷有相當大的幫助；高雄老新台菜品牌長薛鎮鉉表示，第二屆的米其林必比登在高雄算重要指標，相信在高雄餐飲業者後續餐飲環境的優化，有助於推動高雄的美食觀光。

台灣首次獲得米其林認證服務大獎歐宛臻經理分享經驗(高雄市觀光局提供)

翰品酒店汪主廚表示，這次分享會的經驗值比往年還好，內容都有切入米其林、必比登等摘星重要主題，對於邁向拿這些獎項的目標，就是從一而終、堅持做對的事情。

全台唯一連續五年榮獲米其林三星頤宮中餐廳鄧惠文副總分享經驗(高雄市觀光局提供)

觀光局表示，目前已彙集高雄39間2022米其林指南店家、60間知名酒吧及餐酒館、超過100間50年以上老味店家、高雄日嚐366等美食資訊，分享在高雄旅遊網；誠摯歡迎海內外喜愛美食的旅客，一起來趟舌尖上高雄美食之旅。近期也將號召將近40名在地料理職人及主廚，共同推出職人級口袋美食寶典，正在緊鑼密鼓籌備中，預計五月陸續公布，敬請市民朋友和全國饕客持續關注。高雄美食總是讓人驚豔不已、念念不忘；更多美食旅遊資訊請上高雄旅遊網官網(https://khh.travel/)查詢。