雲林縣麥寮鄉鄉民代表當選人陳宏吉，涉嫌去年九合一選舉期間組暴力集團妨害他人選舉，選後還以暴力、賄賂方式要求多名鄉代當選人支持他擔任鄉代會主席，雲林地檢署12日表示已依組織犯罪、恐嚇等罪嫌提起公訴。陳宏吉去年12月因遭羈押禁見，無法參加鄉代就職宣誓，如今又被起訴，一旦判刑確定將喪失當選資格。

雲林地檢署檢察官段可芳去年九合一選舉前接獲情資，麥寮鄉民代表候選人陳宏吉為求當選代表會主席籌組暴力集團，以非法手段介入妨害他人選舉，並以賄選方式尋求其他鄉代候選人支持，隨即組成專案小組全力偵辦。

專案小組發現，陳宏吉為工程公司負責人，資金雄厚，因第1次參選並有意角逐鄉民代表會主席，自2021年即開始布局，競選期間與胞弟以競選團隊成員名義，用月薪、包吃包住方式，招募外地多名有妨害秩序、妨害自由、毀損等暴力犯罪前科成員籌組暴力組織。

專案小組表示，陳宏吉針對可能當選鄉民代表的其他候選人，以現金、禮品進行買票，要求當選後支持他選任主席，若有不從者，即派組織成員到候選人服務處，以盯哨、脅迫、霸占座位、四處巡視等方法妨害他人競選，甚至在公祭、廟會活動、投開票所等公開場合，以恐嚇、脅迫等方法妨害他人競選，造成多名候選人心生恐懼。

地檢署指出，陳宏吉挾其雄厚資力，招募血氣方剛、無正職工作或外地不明究理的年輕人，名為擔任競選服務處工作人員，實際上從事脅迫犯罪行為，嚴重破壞社會治安、擾亂地方安寧，因此將建請法院從重量刑，嚴懲不法，以維護民主法治及社會秩序。