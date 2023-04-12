嬌聯公司響應「新北市好日子愛心大平台」，12日上午由嬌聯日本總公司高原豪久社長特率領公司團隊拜會新北市長侯友宜，並捐贈市值250萬的女性生理用品、嬰幼兒及成人紙尿褲給新北市造福弱勢民眾。嬌聯董事長洪振輝感謝侯友宜關心月經平權議題，更建議他能拉高到「中央層級」，推廣月經平權。

嬌聯股份有限公司社長高原豪久表示，公司自2021年底開始與新北市府合作，響應市府月經平權政策及消弭月經貧窮，和新北市政府攜手照顧弱勢婦女、學生，成為女性生理期最安心的後盾。

他說，合作過程中也看到許多弱勢的嬰幼兒、臥床的失能者有經濟壓力減少尿布更換頻率，基於企業的社會責任及關懷弱勢，便開始提供嬰幼兒和成人的紙尿褲，希望提升他們的生活照顧品質。

新北市長侯友宜（見圖）12日出席嬌聯日本總公司捐贈儀式，感謝嬌聯公司捐贈250萬元女性生理用品、尿褲造福新北市弱勢民眾。（陳怡誠攝)

侯友宜表示，每位女性從12歲開始有初經到更年期，換算一生約有6年9個月的時間與生理期相伴，台灣女性一生平均花費10萬元在購買生理用品上，對部分弱勢家庭是不可承受之重；另對家中有嬰幼兒或是有臥床的失能者而言，尿布屬於高價、快速消耗的必需品。

侯友宜說，感謝嬌聯公司響應「新北市好日子愛心大平台」，至今累計捐贈金額超過600餘萬元，未來期待持續與嬌聯公司合作，改善弱勢民眾的生活照顧品質。他也說，如果有機會去日本，希望有機會能參訪嬌聯公司。

侯友宜表示，新北市好日子愛心大平台，自2019年6月17日開辦，截至2023年2月止，已媒合善款12億1729萬4650元、物資市值28億88325萬3979元，共計媒合41億54萬8629元，3662萬4199人次受益，期盼社會各界持續響應。