副縣長陳見賢客串「美食佐味調酒師」，製作關西特產的仙草茶。（羅浚濱攝）

縣府教育局去年推出青少年職涯探索計畫獲好評，今年接續以「全能職事所」為主題，將在5月至11月推出12場職涯增能講座和10大不同產業「一日職人」體驗活動，讓青少年一窺職場真實樣貌，探索職涯興趣，及早規畫。

副縣長陳見賢12日帶領一日體驗的職人導師，以大力槌重磅出擊，點亮「全能職事所」招牌，為今年的青少年職涯探索計畫活動揭開序幕，象徵官產攜手合作，讓新竹縣青少年在學即能與職涯接軌，打造職場勝利組。

會場展示一日職人將體驗的10個產業工具及產品，陳見賢參觀後客串「美食佐味調酒師」製作關西特產的仙草茶。

陳見賢表示，今年全新推出的「全能職事所」，職涯增能講座以「課堂沒教的事」及「職場未來事」2大面向進行規畫，場場精彩可期。

此外，更嚴選時下青年喜愛的職業，推出10大不同產業一日職人體驗活動，加強15歲至29歲青少年自我探索，提升職場未來應具備的實力，協助青年學子建立更明確的職涯目標。

一日職人體驗規畫「百年醬油釀造師」、「演唱會展演製作人」、「休閒魚蝦養殖王」、「創藝魔改師」、「美食佐味調酒師」、「機器人AI工程師」、「機車研發設計師」、「打火英雄消防員」、「職業電競選手」、「街頭表演藝術達人」，期透過做中學，讓參與的青少年感受行業特性與需具備的人格特質。

教育局副局長蔡淑貞表示，一日職人體驗活動將在5月至11月間推出，每場限定20人，歡迎設籍、就學、就業於新竹縣15歲至29歲青少年報名。詳情請上新竹縣政府教育局青年事務科粉絲專頁查詢。