新北市議會國民黨團今召開記者會，批評賴清德讓台南從文化古都變成黑金之都。（實習記者徐瀾攝）

新北市議會國民黨團今召開記者會，批評賴清德讓台南從文化古都變成黑金之都。（實習記者徐瀾攝）

民進黨將於今（12）日正式提名副總統賴清德為2024總統參選人，新北市議會國民黨團也召開記者，批評賴本身就是落跑始祖，從政15年來沒有一次扎實替人民服務，還要求現任議員不得參選立委對選民負責，根本就是自打嘴巴。國民黨團書記長廖先翔痛批，賴根本是總統府內最大的肥貓，身為副總統卻整天忙著選總統、喬立委提名。

廖先翔指出，民進黨每天抹黑新北市長侯友宜，卻沒不敢相同的標準檢視自己的總統候選人，整天造神、噴政治口水；副書記長江怡臻也批評，賴清德本人就是落跑始祖之一，從擔任立委開始，沒有一次做滿任期，每有一次踏實的為人民服務，從來都是「吃碗內看碗外 」，想著自己更高的位置，讓人很難相信他當上總統之後，就會開始為人民著想。

新北市議員戴湘儀也說，侯友宜擔任市長以來滿意度、信任度都很高，但是好好做事情的態度卻被民進黨拿來揶揄，但細數賴清德自己過往的爭議性發言，從一例一休的爭議、乾淨的煤到加班就是做功德等，賴本人根本就是「皮皮GPT」，證明過去「賴神」所營造出來的光環都只是假象而已。

議員黃心華也表示，賴清德台南市長任內的爐渣案，以及後來爆出的光電弊案等等，證明過去民進黨的「親政、清廉、愛鄉土」，已淪落為「賄選、綠金、民吃土」，而且是被爐渣汙染過「有毒的土」，賴清德讓文化古都的台南變成「綠金之都」、「槍擊天堂」，88槍槍擊案更凸顯了綠金集團內部利益分贓不均連帶影響社會治安。

呂家愷則認為，曾經身為五星市長的賴清德，他所治理過的台南卻發生這麼多弊案，就可以知道賴所謂的改革只是虛有其表，呼籲賴清德這隻肥貓，要選總統，先把身上的亂毛梳理整齊。

最後陳偉杰呼籲民進黨，不要用造神的方式掩飾賴清德從過去台南市長到現在副總統任內的缺失與無能，不要把罵侯友宜當成每天的例行公事、拍照打卡，應該回歸理性討論，因為人民的眼睛都是雪亮的，無法用謾罵、造神來掩飾自己的無能。