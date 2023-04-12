蘇偉碩醫師3年前公開發表萊劑恐危害健康言論，衛福部以蘇散布假訊息，依違反《食安法》散布不實訊息向檢警告發，蘇偉碩獲不起訴確定後，認為時任衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅侵害其名譽權，對2人提告求償100萬元，蘇偉碩12日出庭後，指控2人不用到庭，而是委任律師，蘇說，「我相信陳時中、吳秀梅的律師費用也是由機關出的，等於是拿老百姓的錢告老百姓」。法官訂6月20日再開庭。

2020年10月間，蘇偉碩在臉書社群、立法院公聽會宣講「人體食用萊克多巴胺殘留豬肉有影響精神健康的風險，會影響腦部及胎兒發育」、「呼吸就可能吸到萊劑」等，衛福部認定他散布不實訊息向檢警告發。

但高雄地檢署認定，蘇的言論縱有聳動不實、過度渲染，但並全然非出於惡意，不構成犯罪，去年6月24日偵結，將蘇處分不起訴，去年7月，蘇與妻子到台北地檢署，控告陳、吳涉犯誣告罪，另向台北地院提起民事訴訟，要求2人賠償100萬元。

台北地院12日開庭，蘇偉碩指陳時中、吳秀梅接受媒體採訪時，發表損害他名譽的言論，使社會大眾誤認他故意散播謠言而被移送法辦，由於蘇當庭提出相關證據，陳及吳的律師表示須再回去查證資料真實性、與機關內部討論意見，才能提出答辯意見，法官諭知6月20日再開庭。