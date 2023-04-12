大陸一名女網友表示，父親過世前曾拉著母親的手說話，但母親聽不清楚，只好拿紙筆讓丈夫把想說的話寫下來，但字跡太過潦草，完全看不出語意，女網友只好上網求助，多數人看了照片淚崩，認為她父親寫的是「不要難過，我想妳堅強」。

原PO上周二（4日）於手機App《小紅書》上傳一張照片指出，父親臨終前拉著母親的手說話，但母親聽不懂，拿筆和紙要父親寫出來，但字跡潦草，只好要求再寫一次，但再次書寫仍看不出父親想傳達的話，「爸爸最後只有留下這個，有人知道在說什麼嗎？」

原PO父親臨終前留下一句話。（圖／翻攝自小紅書App）

根據原PO上傳的照片來看，她的父親用黑色筆在橫格的空白紙上書寫，但兩行字的筆畫全擠在一起，無法辨識。

圖文曝光後，不少網友解讀成「不要難過，我想妳堅強」，「看了好難過！我想妳爸爸應該是寫不要難過，我想妳堅強」、「第一行應該是不要難過」、「我只看懂最後一行，應該是寫我想妳堅強」。

其他人也想起身邊親人離世的悲傷回憶，「妳爸爸還有留字，我爸走的時候，一句話都沒留給我」、「我媽留給我最後一句話是『我最放心不下的就是你』」、「我媽罹患白血病，晚期連說話都很困難，她跟我說『我真的還不想死』，我聽了真的好難過」。