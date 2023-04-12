國民黨中常會12日將進行第一階段立委提名事宜，台北、新北、桃園、台中4位直轄市長也都會出席，針對外界關注2024總統人選，黨主席朱立倫昨鬆口表示，已經準備好了，會在最適當的時機宣布徵召。對此，台北市長蔣萬安今下午也將出席中常會，被問及是否支持黨中央徵召新北市長侯友宜？他僅低調表示，支持國民黨提名的候選人。

蔣萬安12日上午出席宏利發建設捐贈小型復康巴士典禮，會前受訪被問及，下午將赴國民黨中常會，是否支持黨中央徵召侯友宜選2024總統？他僅表示，支持國民黨提名的候選人。