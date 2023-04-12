國民黨中常會今徵召侯友宜？蔣萬安回應了 14:142023/04/12 中時 陳薏云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 外界關注國民黨2024總統人選，黨主席朱立倫昨鬆口表示，已經準備好了，會在最適當的時機宣布徵召。對此，台北市長蔣萬安今下午也將出席中常會，當被問及，是否支持黨中央徵召新北市長侯友宜？他僅低調表示，支持國民黨提名的候選人。（王英豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨中常會12日將進行第一階段立委提名事宜，台北、新北、桃園、台中4位直轄市長也都會出席，針對外界關注2024總統人選，黨主席朱立倫昨鬆口表示，已經準備好了，會在最適當的時機宣布徵召。對此，台北市長蔣萬安今下午也將出席中常會，被問及是否支持黨中央徵召新北市長侯友宜？他僅低調表示，支持國民黨提名的候選人。 蔣萬安12日上午出席宏利發建設捐贈小型復康巴士典禮，會前受訪被問及，下午將赴國民黨中常會，是否支持黨中央徵召侯友宜選2024總統？他僅表示，支持國民黨提名的候選人。 #徵召 #國民黨中常會 #侯友宜 #蔣萬安 #12日 也許您會感興趣 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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