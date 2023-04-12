彰化地檢署指派社會勞動人到賞桐園區整理環境。（彰化地檢署提供）

彰化縣八卦山脈油桐花陸續盛開，預計將有數十萬人次遊客湧入彰化各地賞桐，彰化地檢署此時指派十幾名社會勞動人，配合彰化市福田社區的志工，在賞桐園區淨山，並整理斑駁破損的木棧道，以乾淨的環境迎接各地遊客。

彰化縣的一年一度的桐花季隨著油桐花片片飄落已經開始，其中彰化市福田社區是近幾年相當知名的賞桐熱景，於油桐花季期間每天都吸引許多遊客造訪，今年該社區也舉辦「漫漫散步桐花林．福田桐花小旅行」，遊客可悠閒漫步桐花林及探訪百年樟樹群。

彰化地檢署指出，每年初夏，綻放在八卦山上的雪白桐花，悄悄地覆滿了整座山頭，隨著微風細雨飄落在林間步道的桐花，就像是紛飛的雪花一般，這樣的美景，就藏身在彰化市的「福田生態園區」。

為了迎接慕名「福田社區桐花季」活動而來的數十萬遊客，該署指派10幾名社會勞動人配合福田社區的志工，近日在「福田生態園區」整理環境，將原本被荒煙蔓草覆蓋的賞桐步道清理乾淨，同時也油漆園區內的賞桐木棧道，讓隨風落下的雪白桐花，更增添美感。

彰化地檢署表示，今年的桐花季活動將自4月15日展開，持續至4月30日止，本段期間，該署也會陸續再安排社會勞動人，全天候在園區內巡視、撿拾垃圾，期待給遊客們一個乾淨而安全的環境。