致用高中與僑光科大及中部地區知名優質精密機械產業等，12日舉辦「精密機械生產與製造管理專班」說明會，讓科大及企業一同投入培育人才行列。(致用高中提供)

致用高中與僑光科大及中部地區知名優質精密機械產業等，12日舉辦「精密機械生產與製造管理專班」說明會，讓科大及企業一同投入培育人才行列。(致用高中提供)

台中市大甲區致用高中與僑光科技大學，結合中部優質6家企業培育人才產學攜手合作，針對就讀機械科、汽車科、電子科、資訊科、水電技術科高三學生，規畫升學就學一條龍。致用校長陳添旺說，讓學生可前進科大就讀，又可到優質企業上班，讓學生贏在未來升學就業的起跑點上。

致用高中12日配合教育部力推產學攜手合作計畫，結合僑光科大機械與電腦輔助工程系及中部地區知名優質精密機械產業，光電產業、汽車電子產業等6家企業產學攜手合作，辦理「精密機械生產與製造管理專班」說明會，讓科大及企業一同投入培育人才行列。

致用高中指出，合作廠商包括台中精機、盈錫精密工業、中陽實業、橋椿金屬、源豐精密科技、靄崴科技等6家知名企業；今天舉辦高三學生企業媒合就學就業招生說明會，場面熱烈學生詢問度高，致用高中為高三應屆畢業生提供一邊可升學就讀科大、一邊可到優質企業上班。

陳添旺說，「精密機械生產與製造管理專班」，讓學生升學就業同時可兼顧，更可解決經濟弱勢學生升學就業問題，創造學校產業與人才培育的多贏效果，讓就讀致用應屆畢業生升學就業一條龍作法無煩腦；家長更放心將國中應屆畢業生送到致用就讀完成高中三年加大學四年的生涯發展規畫。

僑光科大產學合作處長丘添富表示：為培養企業所需的技術人才，開設相關課程以致力於產業數位轉型的智慧化，例如設計與產業製造、機電整合與自動化、大數據、物聯網、人工智慧、智慧機械等相關課程；就學修業四年，取得僑光科大學士學歷，同時擁有四年工作薪資及資歷，相較於一般職場新鮮人更具競爭優勢。