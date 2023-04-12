新北市立美術館將在15日開放戶外園區，新北市文化局長龔雅雯於今表示，市府透過三鶯文創計畫各項軟硬體建設，打造鶯歌成為一座藝術城，園區將於開放後，每個月辦理大型藝文展演活動，一起迎接10月在新北的台灣設計展，展現新北城市美學與設計力。

「整個鶯歌就是美術館」侯友宜表示，市府透過三鶯文創整合計畫，跨局處共同協力，共執行40 項軟硬體建設計畫，多項計畫已完工，包括三鶯大橋改建、陶藝山水四藝徑、三鶯轉運站及串接核心區的731環狀巴士、農會通廊、鶯歌公有市場的美食廣場。期盼將鶯歌翻轉為藝術亮點城鎮，打造處處可見文化美術的廊道，發揮美學與創意的力量。

侯友宜說，過去2年在疫情嚴峻下雖面臨缺工缺料挑戰，市府多項工程仍積極進行，包括捷運三鶯線、美術館主體工程現正趕辦中，完工後將大幅改變三鶯的城市樣貌，運用設計力打造鶯歌藝術城。

文化局長龔雅雯表示，文化局以「文化韌性城市」為2030願景目標，建構新北五條美學廊帶，預計10年內累計藝文參與人次達3億5000萬人次。

其中三鶯文化紅色陶寶是新北市美術館基地所在，目前美術館戶外園區第一期工程及部分空間已完成，將於4月15日起開放民眾使用，提供市民朋友全新的藝文休憩場域。

園區將於每個月辦理大型藝文展演活動，包括4月「美術館開園系列」、5月新北閱讀節「設計，新日常」及新北「鼓舞創藝」活動、6-7月城市藝術節「新生地」，8月的美術館「夏日計畫」，還有更重要的10月「2023台灣設計展在新北」從鶯歌出發，展場更將擴展到捷運環狀線衛星展區，展現出新北城市美學及設計力。