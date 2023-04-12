一名女網友分享，她和男友透過線上遊戲認識，交往後兩人發生性關係，她意外懷孕，當初男友承諾「如果真的懷孕就結婚，我養妳！」讓原PO辭去原本的工作，從屏東搬到南投同居，但如今她已懷孕8個多月，孩子都要生了，男友卻遲遲不願意登記結婚，直到她再三逼問，對方才說「我媽說不結婚才可領單親補助」，讓她當場崩潰，覺得自己很可笑，引起網友討論。

一名女網友昨在臉書社團《匿名公社》上分享，她是工廠作業員，男友是園藝師，兩人透過線上遊戲認識，由於工作與作息不同，很難湊到一起打遊戲，但在交往前男方總是會掛在線上等原PO下班，只為了能和她說晚安，久而久之，他們開始交往。

女網友表示，後來她與男友也順其自然地發生了性關係，當時男友信誓旦旦說「如果真的懷孕了就結婚！」而那一陣子兩人只要見面，幾乎都在旅館裡面激戰，沒過多久她果真懷孕了，告訴男友以後，對方一句「我養妳」，讓她從屏東搬到南投住，只為了能夠和男友在一起共組家庭。

女網友指出，可惜一切沒想像中美好，由於他們經濟能力都不算太好，而她在南投也很難找工作，兩人同居後，僅靠男友的收入支撐生活，但男友除了要養他，還要給父母孝親費，並且金援2個妹妹，種種狀況導致他們經濟壓力很大，加上她的肚子一天天變大，讓她很迫切想結婚，但每次只要談到這個話題，兩人必會吵架，而對方只會說再等等，還要和家裡談一談。

女網友表示，她現在懷孕8個多月了，再過一陣子就要生，忍不住逼婚男友說「我不想小孩出生是父不詳，到底什麼時候要登記結婚？」結果對方卻說「媽媽說不結婚才可領單親補助。」讓原PO當場傻眼，忍不住爆氣直呼「小孩都八個月快生了，你不跟我登記，只是因為這樣可以領補助？」

女網友說，男友的態度讓她覺得自己很可笑，原來當初交往的時候都是她在自我感動，只能說承諾是一個騙子說給一個傻子聽的，而傻子真的信了。

超瞎故事引起網友討論，不少人紛紛勸原PO快分手，「孩子自己養吧！別跟男方糾纏了，不然到時連補助都被男方拿走」、「趕緊離開對方吧」、「只能說男人的嘴，騙人的鬼」、「他給你機會跑，妳還不跑是哪招？結婚也是會離啊！」