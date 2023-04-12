台北市立動物園企鵝館紀念品商店3月重新整修，擺上音符造型燈具、鋪木質感牆面及木紋地板，提升商店質感，並命名為「企鵝小舖」，裡頭不只有多項動物周邊，也引進台灣在地小農冰棒、文創商品。企鵝小舖15日將正式開幕，民眾屆時消費滿300元以上，可獲贈精美禮物，數量有限送完為止。

為了提供遊客更舒適購物空間，園內企鵝館紀念品商店3月整修，以「在層層南極冰山之中，藏者一座蘊藏著豐富紀念品寶物的商店」概念，將全新店面命名為「企鵝小舖」。

動物園指出，為慶祝企鵝小舖開幕，民眾在4月15日至5月1日間，在店內消費300元以上，即贈精美小禮物，限量300份，送完為止。

全新台灣文創品牌「木雕森林」將進駐企鵝小舖，展售原木手機殼、筆記本等各種商品。（北市動物園提供）

動物園表示，店內天花板、牆面、貨架、地板都有全新設計，運用音符造型燈具、溫潤木質質感牆面、搭配嶄新展示貨架，展售各種遊客喜愛的紀念品及遊園所需用品。裝修工程中，更鋪設平整、防滑的木紋材質地板，大大提升店面質感，也讓推著輪椅、娃娃車的民眾在商店內行走安全、舒適。

動物園表示，企鵝小舖結合「保育、教育、文創」意涵，導入動物文具、3C周邊、絨毛娃娃、鑰匙圈等多項紀念商品類別。另外，為了支持台灣小農及文創，引進台灣在地小農品牌「春一枝」，販售台灣土生土長天然水果冰棒，以及MIT文創品牌知音文創、水采田等。

動物園指出，4月20日當天，全新台灣文創品牌「木雕森林」將進駐企鵝小舖，展售原木手機殼、筆記本等各種具備設計感的紀念品，讓遊客參觀選購。