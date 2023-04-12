為從小培養幼童環境保護認知，新竹市環保局將辦理「新竹市環境教育繪本徵選」活動，鼓勵民眾將環保相關主題，以繪畫及文字呈現，並祭出總獎金8萬元，獎項共計9名，邀請有興趣的個人、團體或出版公司一起來挑戰，即日起收件至8月15日止。

環保局長江盛任表示，「新竹好學」是市長高虹安的重要政策，而繪本是造就孩子認識世界的1種重要的「好學」媒介，更是親子共讀不可或缺的文本，透過繪本讀物促進幼童認知、語言發展，並啟發想像力和創造力，藉由文圖並茂，生動有趣的繪畫及淺顯易懂文字敘述，讓幼童從日常生活中學習如何重視環保。

環保局歡迎對繪本創作有興趣者，發揮專長報名參加，今年度徵選主題以淨零綠生活「低碳飲食」與環境教育為主題，呈現在地環境與文化故事，來啟發幼童對於周圍環境的關心與認識。

環保局說明，此次作品規格以A4大小紙或等邊方形大小紙為限，橫式、直式不限，內容架構須完整，並符合圖畫書形式，所使用材料、技法不限，字數上限為1400字（含標點符號），設計簡單易懂有趣的繪本。

此次活動總獎金達8萬元，獎項共計9名，分別為第1名2萬元、第2名1萬5000元、第3名1萬元（2名）、佳作5000元（5名）的等值禮券及獎狀。

獲選前3名作品還將代表新竹市參加環保署10月舉辦的112年環境教育繪本嘉年華展覽，活動包括攤位展示、繪本故事演說、繪本戲劇表演，屆時全國優勝繪本作品將聚集，讓徵選出的環境教育繪本內涵更為充實，共同推廣全民綠生活及落實節能減碳，實踐聯合國永續發展目標SDG4教育品質。活動徵選簡章（含報名表）可至網址：https://reurl.cc/WD3Rn5下載。