本季首次在主場先發登板、擁有地主球迷加持的二刀流好手大谷翔平，12日對陣國民先發7局無失分，只被敲出1支安打，順利拿下本季第2勝，本季大谷翔平以先發投手出賽3場，防禦率來到怪物等級的0.47。

大谷翔平前2場登板共投出多達7次四壞球，此戰面對國民仍受控球不穩定困擾，首局就投出2次保送，但依然保持無失分狀態安全下莊，次局大谷又讓保送走在前面，似乎犯了壘上沒人就不會投的毛病，他再次飆出2次三振解決該半局。

4局上大谷翔平出現本場最大危機，2出局一壘有人遭到阿布拉姆斯（CJ Abrams）敲出二壘安打，形成二、三壘有人危險局面，最終大谷翔平讓查維茲（Michael Chavis）敲出滾地球出局，接著一路投到第7局，大谷只再讓國民打者上壘2次（觸身球、保送）。

天使打線由回歸先發的安森尼阮棟（Anthony Rendon）以高飛犧牲打敲回首分，再靠著歐哈皮（Logan O'Hoppe）的陽春炮添得第2分，歐哈皮本季敲出4轟，有2轟出現在大谷翔平登板的場次。

最終大谷翔平以7局只被敲出1安打，飆出6次三振，同時也讓國民靠著6次四死球（1觸身球）上壘，但不影響他拿下本季第2勝，打擊部分，大谷翔平4打數敲1安，也吞下2次三振，打擊率保持在3成，持續著跨季連34場上壘紀錄。而大谷3場先發下來投19局僅失1分，防禦率為0.47，雖然保送較多，但也因為被安打數只有6支，讓大谷的WHIP值（每局被上壘率）是夠水準的0.95。