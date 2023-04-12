富邦悍將「全員Run For Green」主題日將於15、16日在新莊棒球場登場，全隊將再度穿上環保主題球衣，同時在新莊球場首創中職彩繪「打者之眼」，讓「Run For Green™」的環保精神成為生活的一部分。

延續「Run For Green™」奔向綠生活的環保精神，富邦悍將與富邦金控邀請球迷們一同在生活中落實環保，並透過棒球賽事響應減碳降排的目標，為地球永續盡一份心力。

為響應環保，富邦連續3年推出「Run For Green™ 環保主題球衣」，以悍將藍、環保綠融合為主色系，並以條紋漸層方式展現出悍將們的青春活力，球衣材質以回收寶特瓶為原料，降低二氧化碳排放量及能源消耗，兼具環保與排汗功能。

同時富邦也在新莊球場的「打者之眼」以沼澤綠、叢林葉綠進行彩繪，是中職球場首創，同時富邦金控也將以永續行動應援悍將得分，延續「Run For Green™」植樹計畫，將以悍將本季壘打數為地球種樹，讓球員每一「打」都算「樹」，同時擊出安打的球員還可獲得小樹苗的命名權。