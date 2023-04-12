柏文公布2023年3月自結合併營收創3.51億元新高，月增達12.36％、年增6.05％。其中，健身及娛樂服務1.93億元，月增6.25％、年增10.63％，運動保健服務1.42億元，月增達22.26％、年增1.95％，入會費0.11億元，月增2.11％、但年減達14.38％。

累計柏文首季合併營收9.5億元，季增0.35％、年增5.15％，創同期新高、歷史第三高。其中，健身及娛樂服務5.53億元、年增6.59％，教練課程的運動保健服務3.58億元、年增4.26％，一次性收取的入會費0.31億元、年減9.25％。

柏文表示，3月營運無無連假因素干擾，配合疫後國內運動及健身需求提升，使健身及娛樂服務及運動保健服務營收均繳出「雙升」佳績。綜觀同店、新據點營收與會員人數均持續增加，「健身工廠」營運已重返穩健成長軌道。

柏文今年以來持續積極展店，「健身工廠」高雄市小港廠及新北市七張廠已於3月24日開幕，台北市中山北廠、基隆市基隆廠則於3月10日開始預售。展望後市，下半年至少還有4處新廠館將投入營運，可望持續增添營收成長新動能。

柏文2022年合併營收36.06億元、年增38.39％，創歷史次高，歸屬母公司稅後淨利0.71億元，較前年虧損1.42億元谷底顯著回升，惟每股盈餘0.95元仍為次低，主要仍受疫情起伏影響。董事會決議擬配息約1.55元，超額配發股利。