大陸國務院昨任命康旭平為國務院研究室副主任。1966年12月出生的康旭平，56歲，江蘇鎮江人，曾任江蘇省委副秘書長兼省委研究室主任、上海市委副秘書長、市委研究室主任，是新任總理李強主政江蘇、浙江的「大秘」，如今進京再度追隨李強。

星島日報報導，康旭平是「筆桿子」出身，長期在江蘇省委辦公廳工作，曾任省委辦公廳副主任、省委副秘書長，2015年擔任省委研究室主任，當時的省委書記是最近「不幸離世」的羅志軍。2016年6月，原浙江省長李強接替羅志軍擔任江蘇書記，康旭平因文筆犀利，繼續獲得重用，後來又帶到上海。

2015年，康旭平曾以「東方亮」為筆名，在《秘書工作》上發表12篇談文稿寫作的文章，分享了從入行、成長到成才的人生感悟，也道盡秘書生涯和「筆桿子」的苦與樂。上世紀90年代初，青年康旭平擔任區長的秘書，「做秘書除了要搞好領導日常服務外，寫稿子是極重要的內容，主要是領導的各種講話、報告。」

康旭平剛剛開始為區長寫稿，晚飯後開工，三五千字的稿子，一夜未眠到天亮，大概因此以「東方亮」為筆名。做了3年左右區長秘書，他被調到市委辦公室，擔任市委書記的文字秘書，深獲領導賞識。

他感嘆：「從『新手』成為『硬手』，都是一點一點積累、一步一步過來的，如果沒有寫過百把篇稿子、熬過幾十個不眠之夜，筆桿子是硬不起來的，『金剛鑽』也是煉不成的。」