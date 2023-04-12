據香港《經濟日報》報導，法國奢侈品牌Dior陷歧視亞裔風波。該品牌三天前在IG上公佈了一組化妝品宣傳圖片，其中一張圖中，模特將眼角提拉起來的動作被指是歧視亞裔的「瞇瞇眼」。事件仍在發酵，Dior中國彩妝代言人迪麗熱巴亦受波及。

報導稱，引發爭議的照片原本是宣傳該品牌新一季化妝品，一組照片的其中一張是模特用手拉扯眼皮，以此凸顯眼影。目前Dior已將涉及爭議的廣告照片刪除，僅剩2張宣傳圖，但並未作出其他回應。

但這種做法沒能平息輿論，不少網友在IG留下英文或中文評論，質疑「種族歧視」。但也有網友認為，模特的動作是為了讓消費者看清楚眼妝，是正常的展示動作。

此事還波及到大陸藝人迪麗熱巴。她上個月宣布成為DIOR迪奧中國彩妝代言人，她和工作室在Dior此事發生3日後仍沒有任何回應。

早在2018年，迪麗熱巴擔任亞太區品牌大使的義大利品牌Dolce＆Gabbana（D＆G）也因種族歧視被公審，當時她發表聲明終止合作。

這並非Dior首次捲入歧視亞裔爭議。去年，Dior推出一款半身裙，被指抄襲中國傳統服飾「馬面裙」，但Dior沒有公開回應，只是將涉事產品在中國下架。

2021年，在上海舉行的《迪奧與藝術》展覽上，知名女攝影師陳漫的一幅作品被質疑醜化亞裔女性。Dior隨後表示，該幅作品並非Dior商業廣告。