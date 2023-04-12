汪小菲前年與大S（徐熙媛）離婚後，去年3月因前妻再婚，雙方也正式撕破臉，還鬧出床墊之亂，遲到132天後，近日汪小菲終於秘密抵台。港媒報導，汪小菲此行是為了處理「S Hotel」的後續事宜，傳聞他下令將飯店內所有大S的照片全撤光，也傳出他有意將飯店改名為「菲行商旅」，但飯店方面並未證實。

汪小菲當年和大S愛的濃烈，男方砸下約3億資本額在台北小巨蛋附近開設飯店「S Hotel」，作為見證兩人愛情的象徵，並請來法國設計師Philippe Starck操刀，近年因疫情影響轉型為防疫旅館，去年3月大S宣佈再婚，飯店動向備受關注，當時本報詢問飯店業者，對方回應不方便代為回應老闆汪小菲私領域話題，相關細節不清楚，關於飯店營運方面，S Hotel現由台灣專業經理人與團隊營運。

而近日汪小菲秘密來台，不僅見了家人，也跟S媽看似和解，並稱呼對方為丈母娘，據《東網》報導，汪小菲這次的目的也是為了處理飯店之後的計畫，據知目前飯店內部已經改頭換面，在汪小菲下令下，飯店內已經不見任何跟大S有關的事物和海報，至於飯店名稱「S Hotel」也猶如兩人的愛情將成為過去式，改名為菲行商旅。

報導指出，汪小菲已經下定決心和前妻徹底切割，但似乎沒有打算放棄在台灣的事業，會將飯店改名後再重新出發。而感情方面，他與張穎穎被女方單方面宣布分手後，又被拍到在香港和「拿督千金」莊鍶敏會面，氣氛融洽，席上汪小菲還強調自己現在是「單身」狀態，似對所有可能的新姻緣都不排斥，莊鍶敏也對他印象極好，讚他是老實做事的生意人。