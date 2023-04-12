家庭環境是幼兒情緒能力發展的重要關鍵，台灣師範大學人類發展與家庭學系教授張鑑如執行的「台灣幼兒發展調查資料庫建置計畫」研究團隊發現，幼兒使用電子產品人數比例很高，1歲時即有6成，2歲後更高達9成，且使用時間長，2歲時每天即超過1小時。電子產品使用時間越長，幼兒情緒能力發展越不利。

張鑑如表示，幼兒的情緒能力並非全先天養成，後天環境學習更重要，除了9成幼兒在1歲時以發展出基本情緒表達能力，情緒調節能力則是僅約30％的4幼兒歲可經常作到，可見較為困難。

張鑑如指出，調查也發現，幼兒所經驗的家庭系統各因子分數越高，幼兒整體情緒能力表現越好，可見後天家庭環境和學習對幼兒情緒能力扮演重要角色。

張鑑如提到，家庭環境是幼兒情緒能力發展的重要關鍵，家庭環境的因素，例如家長的正向回應、多樣環境、親職參與、親子共讀等，對幼兒情緒能力發展都具有正面的影響。然而調查發現台灣家長正向回應頻率，隨著幼兒年齡增長有稍微減少或愈漸平緩的趨勢，提供多樣的環境和親子共讀也有待加強。

張鑑如說，超過26％的幼兒至4歲時，仍從未或幾乎沒有親子共讀的經驗，家長每天與孩子共讀的比例不到2成，遠低於國外的6成；經常帶孩子去書店或圖書館的家長比例至幼兒4歲時也不到2成。

在親職參與部分，張鑑如說明，主要以母親為主，父親雖有參與但程度顯著低於母親。幼兒使用電子產品人數比例很高，1歲時即有6成，2歲後更高達9成，且使用時間長，2歲時每天即超過1小時；電子產品使用時間越長，幼兒情緒能力發展越不利，且這樣的關聯在幼兒1歲時即出現。

國科會表示，自103年補助「台灣幼兒發展調查資料庫建置計畫」，是華人地區第一個以幼兒發展為核心的大型調查。計畫於105年開始蒐集「3月齡」及「36月齡」2組具代表性的台灣幼兒樣本問卷資料，資料已於「中央研究院／人文社會科學研究中心／調查研究專題中心／學術調查研究資料庫」釋出，可提供相關人員使用，以探索與幼兒發展相關議題。

國科會說明，本次發表的樣本為計畫「3月齡」組幼兒，分析幼兒在1到4歲時由家長或主要照顧者所填寫的問卷資料，樣本總人數為6023人。