桃園市復興區拉拉山巨木區轉型成為國家森林遊樂區，將在4月18日重新開園，為配合轉型，新竹林區管理處委託嘉義大學團隊完成24株巨木DNA分子遺傳技術檢測結果出爐，發現原樹齡最大的2800年5號巨木，因有合併木情形，減齡至848年。統計全台前10大巨木排行榜，拉拉山巨木名列第2至第6名，樹齡從1495年至1178年不等。

林務局指出，過去樹齡計算的方法有限，除了伐倒樹木直接計數年輪外，就是依循樹木的樹圍或樹徑來推估，以拉拉山樹圍13到14公尺的紅檜，過去推估的樹齡可達2700歲到2800歲，但因相同樹種會有合併木情形，分別從紅檜、扁柏取出DNA樣木分析比對，藉此重新推估巨木的結構與樹圍，進一步可推算出較精確的樹齡。

拉拉山巨木減齡，最老樹齡2800年下修為848年。(新竹林區管理處提供／呂筱蟬桃園傳真)

嘉義大學團隊針對拉拉山國家森林遊樂區內已有編號的24株巨木進行樹齡計算，發現原先樹齡最大2800年的5號巨木，是由3棵紅檜合併而成，以其中最大株樹芯測得年齡，修正樹齡為848年。21號紅檜巨木則是由8株合併而成，樹齡從2700年下修為1069年。目前樹齡最大者，是24號由4株紅檜合併的巨木樹齡為1495年，而胸高樹圍最大的是由4株紅檜合併而成的18號巨木，有20.8公尺樹齡則為1214年，約13人才能合抱。調查結果也顯示，24株有編號的巨木中，編號4、7、9、17號均是單株無合併的巨木，其中樹齡最大者是17號，有1478年。

林務局指出，目前已完成阿里山、大雪山及拉拉山國家森林遊樂區巨木樹齡檢測工作，3處園區依檢測結果排序樹齡前10名巨木，第1名為阿里山巨木群編列2號的紅檜巨木樹齡1515年，第2名為拉拉山第24號紅檜巨木樹齡1495年，大雪山小神木重新檢測後樹齡1160年則位居第7，以巨木群聞名的拉拉山，共有5棵巨木位於前10名的第2至第6名。