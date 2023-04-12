農委會主委陳吉仲12日上午赴苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港會勘，直指未來農業部長人選是總統及行政院長權責。（謝明俊攝）

農委會主委陳吉仲說明未來的農業部長人選是總統及行政院長職權

農委會主委陳吉仲坦承未來的1、2年國內雞蛋產能還是跟不上需求

農委會主委陳吉仲12日上午赴苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港會勘，針對即將成立的農業部，陳吉仲有機會成為首任部長有何看法？以及國內蛋荒及豬價大漲的問題，陳吉仲說農業部長人選，是總統及行政院長的職權，他目前就是全力做好農漁工作。他也坦承，國內雞蛋產能在這1、2年來應該跟不上需求，所以將透過進口來解決，豬肉價格上漲，農委會將以鼓勵豬肉增加飼養及進口來補足缺額，讓價格可以回穩。

陳吉仲對於農委會升格為農業部，表示是全體農民35年以來的期待，至於未來農業部長的人選，那是總統及行政院長的職權，農委會目前就是全力做好農漁業的工作，讓台灣的農漁業可以往前走。

陳吉仲針對缺蛋問題，12日受訪時又改口這幾年缺蛋是因需求增加，他表示，全台一天大概需要2400萬顆蛋，國內蛋產能可能在這1、2年還是跟不上需求，農委會將透過進口，以及冷凍庫存來補足，4月會進口超過3千萬顆，下個月將進口5千萬顆，來補足這個缺口，所以國內缺蛋議題，其實在這個月就可獲得解決。但是因國內的產能，因有地方自治的要求，以及許多雞舍要改善，以及雞蛋洗選等通路要改善，這都是這3、40年來的問題，農委會需要一一解決。

陳吉仲表示，如果國內產能不足應付需求的時候，就會有專案進口及滾動的倉儲，如果下個月進口的量超過需求的時候，就會有滾動的倉儲，農委會隨時會有5千萬元顆雞蛋，在準備國內因禽流感或是氣候因素造成的影響，比照到其它的農產品，農委會會有專案的進口及庫存來調節。

陳吉仲被問及豬肉價格大漲時表示，農產品的漲跌互有，毋須刻意的凸顯，農漁民都非常的辛苦，尤其是受到氣候的因素，合理的利潤以及合適的價格，農漁民才願意投入生產，對於豬肉的部分，目前的屠宰量與往年正常來講，已少了1、20萬頭，1年大概平均要8百萬頭，農委會將鼓勵豬農增加飼養，業者也從國外增加進口，已超過1萬2千公噸，每2千噸就約為4萬頭，這樣就是超過16萬頭的進口量來補足國內不足。