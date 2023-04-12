馳諾瓦科技自去年從飛宏科技成立獨立子公司以來，今年首度參展E-Mobility Taiwan Hybrid台灣國際智慧移動展(展位M0608)，並於展會期間發表多款直流充電樁產品，充分展現出馳諾瓦科技在電動化載具充電解決方案多年佈局成果。

繼去年在全球展示多項DC直流快充的概念產品後，今年馳諾瓦科技-Mobility Taiwan Hybrid台灣國際智慧移動展」展示DQ480、DS240和DA480等3款全新直流充電樁概念機即將達到量產的里程碑，預計在今年下半年正式出貨。

馳諾瓦表示，DQ480為全球首款可輸出最大功率480kW的單體式直流充電樁。馳諾瓦科技以產品研發優勢能力創造480kW整合的櫃體空間，搭配四支直流充電槍，並且可自由搭配7吋、21.5吋與32吋不同的螢幕組合作增加電動車車主的用戶體驗，DQ480適合用地受限、有快速充電的都會型停車場域，如商業車隊、加油站、商業中心與購物中心等，加速營運商充電樁車輛迴轉與使用效率。

DS240單體式240kW雙槍充電樁，以優異的工業設計能力創造不同以往的充電樁外型，流線腰身設計搭配底部星光燈與三色全彩充電照明指示燈，同時提供優雅與高效的充電體驗，可輕鬆融入各式現代城市場域，如車站、購物中心與商業大樓等；全新升級可迴旋收納的槍線管理系統，搭配最高120cm的無障礙體驗設計，讓使用者的充電槍拉取與回彈更輕鬆省力；搭配可客製7吋、21.5吋與32吋三選二的防眩光觸控螢幕，可作為廣告曝光版位，協助營運商創造多樣營收來源，促進異業合作結盟機會。

至於去年首度亮相，現已接近市售版本的DA480廣告充電樁，內建雙面50吋4K螢幕，可有效提供商業建築、購物中心、室外停車場、加油站與EV商用車隊等大量人流場域的充電與多元廣告應用需求。DA480搭配雙面50吋大螢幕，可有效吸引人流停駐，創造使用者視覺與聽覺多元互動；IP55防水外殼與零下30度C~50度C耐候寬溫，可輕鬆應對全球不同戶外場域氣候；21.5吋觸控式人性化操控螢幕，搭配RFID Payter支付系統(Apple Pay、Google Pay)，提供多元支付情境與選擇。