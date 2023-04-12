日經225指數晨收漲0.62%，為28,096.74點。東證一部指數漲0.75%，為2006.76點。

百貨公司業者J.Front Retailing在周二盤後公布上年度（截至2月）淨利暴增2倍，並看好獲利將進一步走高。

百貨業受到提振，購物中心業者Aeon漲1.5%，高島屋漲1%。

巴菲特周二接受《日經新聞》訪訪時表示，他為投資日本幾家主要商社感到自豪，並表示一直有在考慮「其他的日本投資」。

巴菲特旗下多元控股公司波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）持有伊藤忠商事（Itochu Corp）、丸紅商事（Marubeni Corp）、三菱商事（Mitsubishi Corp）、三井物產（Mitsui & Co）和住友商事（Sumitomo Corp）約7.4%股份。這些貿易公司周三早盤均上漲逾1.5%。

Tachibana Securities研究部總經理Shigetoshi Kamada表示，巴菲特發出的強烈信息為市場帶來提振。這5家商社實力堅強，但投資人也在尋找可能成為巴菲特新目標的股票。

市場氣氛樂觀，為航太新創公司ispace首日掛牌帶來好彩頭，由於委買單遠超出委賣單，股票一度未能成交。

其他表現亮眼的股票包括小松製作所（Komatsu）上漲3.9%。該建築機械製造商公布3月份其設備在中國的使用量成長4%。

半導體製造商瑞薩電子（Renesas Electron）跌1.3%，在日經指數成分股中表現最差。