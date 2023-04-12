據觀察者網報導，當地時間4月11日，美國國務卿布林肯在記者會上表示，中美關係是最重要同時也是最複雜的雙邊關係，美方並不尋求遏制中國，將繼續尋找加強雙邊溝通渠道的途徑。至於訪華問題，布林肯稱，當條件成熟時，「我當然期待繼續這麼做」。

根據美國國務院網站消息，當天布林肯與美國國防部長奧斯汀，以及到訪的菲律賓外交部長馬納洛和國防部長加爾維斯舉行聯合記者會。

期間有記者向布林肯提問稱：「美國與中國的關係似乎在持續惡化，只有零星的積極發展跡象，這是否會長期保持下去？是否有某種現實方法來扭轉局面？你預計何時前往北京？」

布林肯表示，就像許多其他國家所說的那樣，美國和中國的關係是最重要的，同時也是最複雜的。兩國關係有不同的方面：當然存在競爭，在其他一些方面是合作的，而在某些情況下更具有對抗性。

布林肯稱，美國將首先確保貫徹執行自身的戰略和方法，並與歐洲、亞洲等地的合作夥伴保持一致。在應對中國構成的挑戰問題上，美國與主要合作夥伴達成了前所未有的共識，並將整合優勢去維護自己的利益和價值觀。

布林肯接著強調，負責任地處理對華關係是最符合美國利益的。他稱，美國的目標是維護和平、安全、穩定並創造機會，而非捲入一場「新冷戰」，也不是為了遏制中國。同時，美國準備在符合中美雙方利益以及符合世界利益的領域與中國開展合作。

布林肯說，「我們已經提出了許多問題——沒有任何一個國家能夠單獨解決跨國挑戰，如果我們找到合作的方法，這將有利於我們所有人，也有利於世界。」

布林肯表示，在推動上述議題的過程中，中美保持溝通管道很重要，這樣才能確保雙方清楚地交流，即便是在兩國關係面臨挑戰的時候，「繼續尋找加強這些溝通渠道的途徑是很重要的。我們拭目以待，希望在今後的時間里做到這一點。」

布林肯說，「至於我自己的中國之行，當條件成熟時，我當然期待繼續這麼做。」

今年2月，在美國空軍出動戰機擊落中國高空偵查氣球進入美國領空事件後，布林肯延後了訪華行程。

美國「政客」新聞網4月5日報導稱，在布林肯的中國之行擱淺後，拜登政府一直試圖重啟中美高層會談。一位現任美國官員和一位前國務院官員表示，其中就包括重新安排布林肯的訪華行程。

在4月11日中國外交部舉行的例行記者會上，有記者就美方重新安排布林肯訪華一事提問。中國外交部發言人汪文斌表示，當前中美關係遭遇困難，責任不在中方。美方應停止干涉中國內政，停止損害中國利益，停止一邊聲稱要為中美關係加裝「護欄」、一邊破壞兩國關係的政治基礎，同中方相向而行，推動中美關係重回健康穩定發展正軌。