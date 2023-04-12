弘光科大護理科三年級學生張昀暄（中）、林苡宸（左），參加全國技能競賽中區分區技能競賽，分別獲得健康照護組第一名、第二名。（弘光科大提供）

弘光學生葉昱（左）陪同學林苡宸（右）練習英文照護對話。（弘光科大提供）

弘光科大護理科三年級學生張昀暄、林苡宸，參加第53屆全國技能競賽中區分區技能競賽，分別獲得健康照護組第一名、第二名。兩人花一個多月時間準備比賽，加上老師宋琇鈺、謝沛錡指導及同學張智媃、葉昱陪同練習，才能在比賽時克服緊張情緒及感冒、長針眼等身體不適，完成英文、中文照護考題奪得高分，晉級全國賽技能競賽。

張昀暄指出，「這是我第一次參加專業競賽，真的好緊張，更擔心感冒無法順利完成比賽。」比賽前一直流鼻水，幸好進入試場比賽能夠忍住，當考題要求評估失智病患吞嚥情形及讓病患喝水；她知道失智病患不愛喝水，巧妙利用吞嚥評估，順利讓病患喝水。

張昀暄表示，三年級功課挺重的，如何兼顧功課及準備比賽是她覺得最困難的事，幸好同學不厭其煩地抽空陪她練習，反覆演練，才能夠在比賽時隨機應變，獲得第一名，接下來得再接再厲準備7月的全國競賽。

林苡宸說，去年參加在學校舉辦的111年台灣技優護生實作競賽競賽雖獲得第三名，但參加全國技能競賽中區分區技能競賽仍難免會緊張，尤其本身英文沒有那麼好，為要用英文和病患溝通及進行衛教，事先用中文把模擬出的照護計畫及對話寫下來；請同學一起幫忙翻譯成英文，不斷進行操作及對話練習。

護理科科主任張靖梅表示，二位學生能有如此優秀表現，除指導老師宋琇鈺、謝沛錡老師全力指導外，更是運用團隊合作精神，透過情境模擬方式，由陪練同學模擬病人，讓兩位參賽同學不斷地演練，整合照護技能，才能夠有這麼好的表現。

宋琇鈺、謝沛錡強調，全國技能競賽中區分區技能競賽，包含中文、英文兩種考題，主辦單位公布中文考題是失智症照護，因護理科三年級還未上到這部份課程，對於兩位參賽學生來說是項挑戰；過程中特別加強失智症照護訓練及各種症狀的照護知識訓練，並與陪練同學共同思考病人所需，調整照護技巧才能完成考試題目任務。