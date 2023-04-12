林依晨在最新主演戲劇《不夠善良的我們》一刀剪下近20公分的長髮。12年前林依晨與徐譽庭合作《我可能不會愛你》，當時風光拿下了7座金鐘，其中一場程又青為突破自我剪下長髮的戲，因連戲上的困難，徐譽庭改寫了劇本，讓林依晨以假髮取代，12年後兩人再次合作《不夠善良的我們》，林依晨終於再度為戲剪髮。

林依晨和賀軍翔似乎有精彩床戲。（公共電視、MyVideo提供）

為了保護這個短髮造型，林依晨費足了苦心，外出皆以帽子掩飾，連她的「21週年粉絲見面會」都變髮出席，不料日前拍攝時卻遭參與的群演偷拍曝光，讓劇組十分自責與無奈。

不會抽菸的林依晨為戲特地向多位媽媽討教「Me Time菸」的心境。（公共電視、MyVideo提供）

產後復出的林依晨為了《不夠善良的我們》不僅獻出短髮造型，更為了呈現劇中職業主婦在忙完工作、家事、丈夫、孩子後，在一天結束之前那種終於可以跟自己愉快獨處的「Me Time」時光，不會抽菸的林依晨除了跟許多媽媽們討教「那支菸」的心境，並且敬業的堅持不來假的，因此一場戲拍下來包含換鏡位等等，抽了7支菸的林依晨當場暈菸。

除此之外，從今日劇組釋出的劇照看來，林依晨與賀軍翔似乎將有精彩床戲，據聞這場戲的拍攝當下，最緊張的不是林依晨，也非賀軍翔，而是要求務必寫實、細膩的導演徐譽庭。

《不夠善良的我們》預計今年12月上檔，目前製作單位正在為全劇的片頭設計徵稿中，以「目標達成的快樂剎那」為主題，期待在每集播出時都能與觀眾產生互動連結。有興趣的讀者可至「親愛的工作室」FB粉專瞭解詳情：https://www.facebook.com/DearStudioLtd

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。