勞保基金破產在即，據勞保局研究報告指出，若勞工保險不改革，可能會在2028年破產，立委林為洲今天表示，勞動部部長許銘春每年都稱蒐集意見，但每一年蒐集就增加3500億元的負債。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部業務報告。

林為洲表示，許銘春每年都稱蒐集意見，但每蒐集意見一年就增加3500億的負債，就算撥補1000億元洞還是越來越大，且每年用公務預算、總預算撥補預算恐失衡，許銘春從上任後就不斷強調要面對要處理？何時會提出政策？

立委徐志榮說，雖然政府口口聲聲稱會負擔最終給付責任，但目前並未積極「溝通」，僅用「拖」字訣，是不是要等到明年總統大選後，萬一不是民進黨執政就是你家的事？呼籲賴清德、柯文哲、郭台銘及侯友宜等總統潛在候選人，應勇於表態，而不是不斷用高額的公務預算反而可能排擠到其他部會，「如果民進黨對明年選情有信心應該要提出勞保改革。」

許銘春坦言，勞保改革要面對也要處理，撥補會先做，但其他面向還要多溝通，並與事業單位與工會持續意見蒐集。