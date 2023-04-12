台北一名女子小芳（化名）去年5月與前男友分手，沒想到同月月中，前男友竟趁她晚上外出倒垃圾、沒關門時偷闖入屋內，躲在浴室在伺機出現掐住她脖子，強行脫掉褲子後性侵得逞，房東太太後來進屋發現她神色異常，幫忙報警；男子還辯稱當時門沒關，他進屋並非侵入住宅，遭法官打臉，判刑7年4月。男方上訴後，高等法院今駁回他上訴。

判決書指出，男子與小芳原為同居情侶，今年5月初分手後，男子在同月12日晚上7點趁小芳外出倒垃圾、沒關門時，偷闖入對方家中並躲在廁所，等到小芳回家，他就現身徒手掐住小芳下巴及臉頰並脫掉其褲子、性侵得逞，後來因小芳與房東有約見面，房東進屋後發現她神色異常，一問之下才幫忙報警提告。

男子後來辯稱小芳當時未關門，他才因此進入住家，並沒有用強制方式，不算侵入住宅，但小芳稱當初要求對方搬走時，已明確表達不要再來找她，男子後來也承認並無獲得對方同意就進屋，法官認定刑法第306條所謂「無故侵入」，手段上不以施加強制力為限，僅於未得住屋權人允許擅自入內，即為侵入行為。

法官認為，男子僅因與女方分手後仍不願接受，不以理性、平和處理雙方感情，就侵入對方住宅性侵對方，後來未和解，考量男子大學肄業、羈押前在餐廳工作，再之前在工廠工作，月薪約4萬多元、未婚，依侵入住宅強制性交罪，處有期徒刑7年4月。但男方不服上訴，卻無法指出一審何處有不妥，且被害人拒絕和解，因此駁回上訴。