南韓男星玄彬和孫藝真2020拍攝電視劇《愛的迫降》，讓兩人從戲裡愛到戲外變成夫妻，2022年11月喜得一子，外表帥氣的玄彬婚後人氣不減，近日他受品牌邀請到日本參加活動，讓不少女明星爭相合照，羨煞大批網友。

南韓男星玄彬擔任義大利品牌Loro Piana品牌大使，久違造訪日本的他表示「我非常緊張，昨晚抵達日本，在機場有跟粉絲互動打招呼，感到很開心」，在活動中桐谷美玲及大政絢也受邀出席品牌活動，2位人妻事後都曬出與玄彬的合照。桐谷美玲身穿黃色洋裝加上麻製腰帶，而大政絢則穿橫修紋長版薄紗，兩人不約而同都緊貼玄彬，讓桐谷美玲的閨密河北麻友子，見到合照忍不住留言「太狡猾了、太狡猾了、太狡猾了」，難掩心情的激動。

其他網友看到合照也回應「好羨慕」、「哎呀是玄彬啊」、「好強的合照」。甚到有粉絲看到後說：「雖然對雙方伴侶有點不太好意思，但桐谷美玲看起來跟玄彬好配！好有CP感！」

而玄彬睽違5赴日主要是宣傳「Loro Piana玄彬系列」發售紀念活動，當天活還有北村匠海、窪塚洋介、永山絢斗、三吉彩花、長谷川潤等日星共襄盛舉。