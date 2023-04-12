Netflix 《模仿犯》自3月31日全球上線後，便引起廣大討論，更持續吸引著全球觀眾的目光，今（12日）Netflix發布上週觀看排名，《模仿犯》在 4 月 3 日當周全球累計觀看時長達 1774 萬小時，在Netflix全球非英語影集排行榜榮登第 2 名寶座，成為第一部進入 Netflix 全球影集排名前 10 的台灣劇集 ，並在 20 個國家與地區的 Netflix 週榜躋身前10名，更於台灣、香港、新加坡登上週榜冠軍，持續刷新台劇新里程碑。

吳慷仁盼《模仿犯》此次躍身國際能成為台劇基礎。（Netflix提供）

成功在世界各地開花結果，身為主演的吳慷仁也興奮的表示：「希望這是對台劇種下基礎的種子，能被看見絕非偶然，未來一定能成為大樹。」吳慷仁也分享作品上線後有收到很多業內的導演與演員朋友反饋，在劇中對角色的詮釋也有他們被看見，自己感到相當欣慰，很謝謝大家的肯定。

柯佳嬿也表示拍攝這部作品的全體幕前幕後工作人員都很辛苦、很不容易，很開心大家的用心和努力，能被世界各地的觀眾朋友接收到。柯佳嬿也分享最多的觀眾反饋都在關心她的頭痛不痛、離開後過得還好嗎？她笑說：「我很喜歡允慧最後的那場爆血戲，印象深刻是在大年初四拍的，當時我還滿頭是血從地上爬起來，祝大家新年快樂。」

吳慷仁（左）在《模仿犯》中飾演檢察官，偵訊姚淳耀（右）。（Netflix提供）

對於《模仿犯》不斷刷新台劇歷史，更持續在海內外市場獲得佳績，製作人曾瀚賢也很興奮地表示：「謝謝全球粉絲的支持！這是台劇成功的一步，也是台灣全體產業能量積聚的爆發！謝謝Netflix提供《模仿犯》完整全面的幫助，讓這成績出來時，我們能作為夥伴一起同慶。未來這變動的世界，瀚草文創GrX 會持續推出共感共情好作品，衝擊大家情感娛樂需求，敬請期待！」

製作人湯昇榮也表示能夠將全球的收視群逐步打開，《模仿犯》的劇組與瀚草文創GrX的團隊都感到十分欣慰，湯昇榮更展望説：「畢竟從台灣、亞洲到全球不同地域，挑戰的是語言、族群、世界觀、文化差異與類型分眾，要在編導故事敘事、攝影燈光等技術質感；演員群的表演、音樂、特效等後製打磨，一路到媒體、社群、行銷每一個環節的準確執行，特別感謝Netflix為台灣戲開的一條路，而我們下一步的考驗才正要開始，期待影視音產業作為台灣最重要的戰略思維與行動。」