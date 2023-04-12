日本時事通信社報導，根據計畫，將從2023年度開始開發，完成時間以2027年度結束前為目標，之後部署於相關部隊，被假想用作打擊敵方飛彈據點等設施的反擊能力（亦即敵基地攻擊能力）。

透過把反擊能力配備在對方難以發現的潛艦上，有提高嚇阻力的意圖。防衛省表示，潛射長程飛彈將配備在魚雷發射裝置。開發相關預算約584億日圓（約新台幣133億7761萬元），4月7日已跟三菱重工業簽約。

潛射長程飛彈開發方針被寫入2022年12月修訂的日本安全保障關聯3份文件中，日本防衛大臣濱田靖一本月在國會備詢時說，「潛艦具有高度隱密性，可迫使對方採取更為複雜的因應作為」。

安全保障關聯3份文件中，也載明將打造配備跟魚雷發射型不同的「艦載垂直發射系統」（VLS）潛艦，防衛省未來也將開發這種類型的飛彈。

有關預計可作為反擊能力使用的其他裝備的開發與量產，防衛省也宣布跟三菱重工業簽約，包括國產12式陸基反艦飛彈增程案的1734億日圓，及同飛彈的性能提升案開發經費269億日圓。

日本還將向美採購400枚美製戰斧巡弋飛彈，預計從2026年度起搭載在配備神盾作戰系統的日本海上自衛隊艦艇。