微軟公司和加拿大資安研究機構「公民實驗室」（Citizen Lab）今天公布的新研究顯示，以色列一間公司的駭客工具被用來對付至少10個國家的記者、反對派人物和倡議組織。

路透社報導，公民實驗室在報告中表示，公民實驗室已經能利用以色列公司QuaDream Ltd研發的監控軟體辨識出一些公民社會的受害者，這些受害者的iPhone遭到駭入。

QuaDream Ltd是以色列間諜軟體公司NSO集團（NSO Group）較鮮為人知的競爭對手；NSO集團因濫用指控已遭美國政府列入黑名單。

微軟公司（Microsoft Corp）同一時間發布的報告指出，微軟「高度相信」這款間諜軟體「與QuaDream有強烈關聯」。

研究數位科技濫用情況的公民實驗室表示，公民實驗室查出在北美洲、中亞、東南亞、歐洲和中東地區至少有5人遭QuaDream間諜軟體鎖定和利用。

公民實驗室表示，「受害者包括記者、政治反對派人物和非政府組織工作者」，還說目前暫時不會透露這些人的身分。

法新社指出，以色列NSO集團的「飛馬」（Pegasus）等間諜軟體被各國政府和其他行為人普遍用來情蒐對手、媒體和社運人士。

這種程式可以透過網路釣魚通訊和後門漏洞安裝在電腦和手機上，能在使用者不知情的情況下進行探查，並將手機上的資訊回傳給操縱者。

白宮3月底表示，「飛馬」被各國政府用來「助長打壓和侵犯人權」。

公民實驗室指出，QuaDream的間諜軟體一旦安裝到使用者的手機或電腦上，就能錄下通話音檔、從裝置的麥克風錄下外部聲音、透過相機拍照，並搜索裝置內的檔案，這一切都是在使用者渾然不覺的情況下發生。

公民實驗室說，這款間諜軟體還包括自我銷毀功能，一旦不再使用，能隱藏先前存在過的痕跡。

公民實驗室查出10個國家的伺服器接收到這些受害者裝置的資料，包括以色列、捷克、匈牙利、迦納、羅馬尼亞、烏茲別克、新加坡、墨西哥、阿拉伯聯合大公國和保加利亞。

微軟副總法律顧問霍根-柏尼（Amy Hogan-Burney）透過聲明表示，像QuaDream這種唯利是圖的駭客組織「在暗處壯大」，將他們公諸於世「對於阻止這種行為至關重要」。