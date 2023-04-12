為了確保汙水下水道系統營運永續，高雄市政府爭取內政部補助，核准建設經費為54億元，建置「第二過港段及備援系統」，採用潛盾機推進方式布設大口徑汙水管線，並另外設置抽水站。高雄市長陳其邁12日聽取簡報，並指示水利局加速辦理，預計2027年年底完工。

擴建路汙水主幹管於1984年完工啟用，於1984年完工啟用，過港段是直接埋設於高雄港池底，收集市區與高雄港等民生汙水，人口約130萬，管線穿越高雄港水域輸送到位於旗津的中區汙水處理廠，屬於高雄汙水區下游唯一主要幹線，如果破損，汙水就會流入高雄港等鄰近海域，影響航運及愛河水質等。

工程示意模擬圖。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

因此高雄市府向中央爭取經費，於今年1月6日內政部核准建設「第二過港段及備援系統」經費為54億元，中央補助92％，地方自籌8％。水利局說，該工程採潛盾工法，穿越高雄港處約25公尺深，至旗津中洲汙水處理廠，「中華路主幹管」由中華路布設管線至成功路，另外三角公園建置抽水站，最為中華路主幹線匯入，並將原有管線進行檢視，暫定2024年中開工，預計2027年年底完工。

高雄市長陳其邁12日到前鎮三角公園視察及聽取報告，他說，等完工後就會有2條的過港汙水主要的幹管，確保及提升汙水處理相關的安全性。他提及，藉由潛盾工法，對周遭的影響降到最低，也希望整個工程能夠如期如質進行。