穀雨（4月20日）即將到來，此時天氣漸漸回溫，雨水明顯增多，《生肖星座運勢命理玄學》運勢專欄指出，生肖兔、馬、猴在穀雨這天運勢將超級旺，其中生肖兔事業能獲好表現，投資穩賺不賠；生肖馬在貴人幫助下不僅生意快速擴張，也能獲許多洽談合作的機會；生肖猴則是生意興隆，訂單源源不斷賺取豐厚錢財。

▍生肖兔

生肖兔在職場上心思細膩、抗壓能力強，而在穀雨這天能發揮出實力，業績能快速飆升獲得好表現，讓周圍的同事和老闆跌破眼鏡。另外做生意者在吉星的加持下能生意興隆穩賺不賠。

▍生肖馬

生肖馬在穀雨這天財運將超級旺，他們向來做事認真大方且樂於幫助人，所以總能交到知心朋友，而近期生意上可在貴人的幫助下，店面快速擴張也獲許多洽談合作機會，賺取可觀的數目。另外偏財運方面，近期也可得到一筆意外之財，可好好把握。

▍生肖猴

生肖猴在穀雨這天將會好運不斷，在工作中能充分發揮自己專長，讓身邊的人刮目相看，即使遇到挫折，也能冷靜處理應對並完美解決。另外事業方面能生意興隆，訂單源源不斷找上門賺取豐厚錢財。