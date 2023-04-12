「平民天后」徐懷鈺時隔3年，將在4月14日推出全新單曲〈我們的故事〉，同名專場演唱會同一天於新北 Zepp New Taipei 舉辦，徐懷鈺也將在演唱會上首唱新歌。徐懷鈺表示：「〈我們的故事〉是屬於大家的歌，希望每個人的故事，不論不順利的，或是突破自己一個新的領域時，這些喜怒哀樂都可以放在這首歌裡面。」

徐懷鈺新歌描述每個人都可能擁有的回憶經歷，可能是在情感中從幼稚到懂事，或各種情境下用結束換來開始。她坦言過了多年再推新歌，自己心境上也有很多變化，表示：「隨著年紀增長，比較可以坦然面對自己的一切。」笑說：「希望大家聽到這首歌的時候，能有酸甜各半的感受。」

徐懷鈺時隔3年推出全新單曲〈我們的故事〉。（滾石唱片提供）

徐懷鈺與熟悉的知名製作人張簡君偉再度合作，更透露新歌編曲裡，藏有經典作品〈愛像一場重感冒〉的副歌旋律彩蛋，有趣的巧思值得玩味。徐懷鈺也表示，接下來還想嘗試多種不同曲風，跟不同製作人玩出不一樣的音樂作品，相信一定會有全新火花，呼籲歌迷可以期待。

至於未來是否有與不同歌手合作的計畫？徐懷鈺也許願，透露希望有機會能跟蔡依林、蕭敬騰、張震嶽等人合作，笑說：「凡大家想要的，都可以點名來，我個人會去邀請的！」〈我們的故事〉4月12日起在Hit FM首播，MV將在4月17日上架。