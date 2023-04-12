謝志長坦言，當初要標這筆土地時，剛好遇上政府打房壓力，原本還在猶豫要不要參與投標，不過最後想想，高鐵已讓台灣成為一日生活圈，台中高鐵站站永遠搬不走吧，所以最後三家還是決議一起投標。此案三家出資比例為達麗50%、白天鵝35%、海悅國際15%。

此案基地面積4584坪，位在站前一路與高鐵五路口，找來澳洲國寶設計團隊PTW操刀，當初土地標得單價達每坪96.4萬元，寫下臺中高鐵「地王」紀錄。達麗在今日動工後，計畫將在今年第4季公開銷售，希望來得及在第3季能進行潛銷，每坪開價預估45~50萬元，總銷金額則上看180億元，可望改寫臺中單一建案的最高總銷金額紀錄。

據台灣高鐵官網資料，2023年2月份臺中站的進出站人次合計為184萬9789人次，與疫情前2019年同期相比，旅運人次單月增加約4萬6千人，顯見中部地區的商務、觀光量能正逐漸遞升，區域內居住需求也將成長。