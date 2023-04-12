縣府在AI智慧園區興建的AI綠能公園，每逢假日都吸引眾多親子前來遊憩，社會處22日將攜手兒福聯盟舉辦「呼叫寶貝星球2023 兒童節玩樂會」，其中「城市探索之旅」集章活動已先行展開，大小朋友只要完成指定任務，成功集滿印章即可換取兒童節小禮物。

縣長楊文科表示，AI綠能公園是 竹縣首座特色公園，網搜熱度曾高達第2名，4月是歡樂的兒童月，特別指示社會處透過公私協力合作推出「快樂兒童月 竹縣FUN開玩」系列活動，讓孩子在4月盡情玩耍，享受屬於兒童的月份。

楊文科指新竹縣人口已達58萬3千多人，12歲以下嬰幼兒及兒童人口7萬9千多人，占總人口13.59％，縣府團隊積極打造「樂婚、願生、能養」的幸福城市。

楊文科感謝兒福聯盟與縣府一同努力打造孩子們的幸福城市，歡迎小大朋友22日來AI綠能公園參加玩樂會。

社會處表示，「城市探險之旅」邀請竹縣18歲以下大小朋友憑活動手冊至友好商家蓋章，成功集5個印章即可領取兒童節禮物1份，集滿7個印章加碼送1堂免費課程，即日起至28日止可索取手冊。

「城市探索之旅」友好據點及商家有縣府社會處、新竹縣托育資源中心、新竹縣縣史館、縣府文化局圖書館、美術館、竹北國民運動中心、遠百竹北、小猿麵包、麥味登、卡多摩嬰童館、迷客夏、金采大賣場等。

活動手冊領取地點在「我好，你好！親子共好竹北空間」（竹北市縣政二路550號2樓），時間為周一至周五9：30-11：30、14：00-17：00，1人限領1份手冊及禮物，送完為止。