世界上最難拍的企鵝「北方跳岩企鵝」畫面曝光，台東眼科醫師朱建銘花15年遠赴南極拍企鵝，上個月在號稱地球上最偏僻的有人定居小島，拍到罕見的北方跳岩企鵝；北方跳崖企鵝只生活在大西洋上的「崔斯坦達庫尼亞」島，每年有長達7個月時間待在海裡，要在陸地上捕捉到牠們的畫面十分不易。

台東眼科醫師朱建銘上個月偕同妻子遠赴南極，拍到「北方跳岩企鵝」，湊齊全球18種企鵝。（朱建銘提供）

68歲的朱建銘15年前首度到南極攝影時，拍到國王企鵝憨厚又可愛的身影，便愛上了企鵝的萌態，也發願要拍完全球18種企鵝，老婆鼓勵他能動就要走出去，因此，這些年他去了北極9次，南極8次，足跡踏遍5大洲，上個月終於完成最後1種，也是難度最高的「北方跳岩企鵝」拍攝。

朱建銘說，北方跳岩企鵝只棲息在大西洋上號稱地球上最偏僻的有人定居小島「崔斯坦達庫尼亞」，要去這個島不容易，從南非坐船要7天，從南美洲阿根廷過去要8天，事先登記也不一定能上船，島上居民優先登船；就算上了船，如島上臨時有病人也要被換掉，登島還要看風浪是否允許。

北方跳岩企鵝只棲息在大西洋上號稱地球上最偏僻的有人定居小島「崔斯坦達庫尼亞」，要去這個島不容易，從南非坐船要7天，從南美洲阿根廷過去要8天。（朱建銘提供）

他說，出發前問了當地居民是否能看到企鵝，對方說「希望有，祝福你」。當地居民還告訴他，北方跳岩企鵝3月換羽毛後就到海裡，因此3至9月是看不到企鵝，他們坐了8天的船終於登島，幸運地能近距離和頭上有著誇張飾羽，超萌表情的北方跳岩企鵝見面，湊齊全球18種企鵝，「人生的幸福清單」入袋。

熱愛「探索旅行」的朱建銘，2014年前往北極，在攝氏零下40度的冰原守候8天，拍到北極熊寶寶和媽媽破雪而出、親密互動的超萌畫；2017年前往英國威爾斯外海的Skokholm島，拍攝大西洋角嘴海雀育雛過程，都是珍貴的生態畫面，下次計畫到極地空拍鯨魚。