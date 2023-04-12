日本陸上自衛隊一架UH-60JA黑鷹直升機4月6日失聯，機上10人至今下落不明，相關單位持續搜救中。日媒報導，目前已知黑鷹直升機失聯前可能以接近法定最低高度飛行。

這架黑鷹直升機4月6日下午3時46分載著陸上自衛隊第8師團師團長坂本雄一陸將（相當於他國陸軍中將）等共10人，從沖繩縣宮古島基地起飛，雷達光點在10分鐘後的3時56分於沖繩縣伊良部島東北方約2公里空域消失。黑鷹直升機在失聯前2分鐘最後一次跟航管通聯，當時並無異狀。

日本放送協會（NHK）今天報導，防衛省相關人士受訪時透露，這架黑鷹直升機在雷達上光點消失前，飛行高度可能在法令規定最低安全高度的150公尺上下。

陸上自衛隊研判這架黑鷹直升機可能在低空飛行中遇到突發狀況，正持續進行事故原因調查。另外，這架黑鷹直升機飛行時，附近並未確認有其他航機存在。

●海底地形複雜增搜索難度

黑鷹直升機失聯進入第6天，機上10人至今仍下落不明，自衛隊已擴大搜救範圍，希望盡速發現10人蹤跡。

截至目前為止，搜救行動只發現了乘員的安全帽及部分副油箱等殘骸，包括駕駛座及發動機等大部分機體，目前仍未尋獲。自衛隊研判機體可能沉入海底，派遣具備聲納設備的掃雷艦等進行海底搜索。

搜救現場附近水深從20公尺到200公尺不等，防衛省相關人士表示，當聲納有所反應時，就會使用水中攝影機進行確認，但目前仍未發現機體。

自衛隊派出3艘艦艇、6架航機持續搜救，海上保安廳也派遣3艘巡邏船協助，甚至連當地漁民也出動12艘漁船，在附近海域找尋可能線索。

陸上自衛隊黑鷹直升機失聯事故搜救活動至今無新進展，自衛隊認為該海域中遍布珊瑚礁及岩石的海底地形，增添搜索難度。

海上自衛隊海上幕僚長（相當於海軍參謀長）酒井良4月11日說，因為海底地形等相當複雜，經聲納探測有反應的物體，全數由無人潛水裝置進行確認，所以花了不少時間，但他們會持續努力探測機體位置。

●黑鷹直升機遭攻擊可能性低

日本陸上自衛隊一架黑鷹直升機4月6日失聯，面對在野黨議員詢問該直升機是否在進行與中國海軍動向相關的偵察任務，防衛省官員表示，黑鷹直升機與中國海軍活動時間相去甚遠，目前未確認跟事故有關。

朝日新聞日前報導，由於黑鷹直升機失聯事故原因不明，日本網路上認為可能遭外部攻擊的揣測甚囂塵上。如果黑鷹直升機受到攻擊，可能方式包括遭飛彈直接擊中，及間接遭可造成直升機機體故障的電波攻擊。

精通直升機任務的防衛省幹部說，如果是受到飛彈攻擊的話，會發出相當大的爆炸聲，機體也會粉碎四散。但這次事故中，並未接獲當地民眾聽到巨大聲響的通報，也未確認海面上應該會出現的漂浮殘骸，目前找到的殘骸都屬易脫落的直升機外側零件。

再者，也未確認有包括能發射飛彈的戰機或用來衝撞直升機的無人機等不明國籍航空器接近日本領空。如果飛彈來自境外，也應該會被雷達捕捉，但實際上雷達並未偵察到任何飛行體，因此判斷無遭受飛彈攻擊的可能。

至於電波攻擊的可能性，同一名防衛省幹部認為，如果以機體為對象發出電波，影響範圍將擴及機體周遭，飛航管制塔台雷達無可避免會出現雜訊或通訊異常，但沒有接獲相關報告，至今也未確認有民用通訊機器等受影響。