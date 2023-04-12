澎恰恰2020年拋下震撼彈，因積欠2.4億債務破產，去年他鬆口認了和「澎嫂」黃敏寬2019年離婚，近日則傳出原本宣布還完債務的澎恰恰，鬆口「還有5、6000萬債務要處理」，甚至引來媒體報導兒子皮皮表示要斷絕父子關係。昨(11日)深夜澎恰恰發文澄清兒子沒有要跟他切割，看到100多篇相關新聞嚇了一跳，並強調父子現在要一起創業發展泡菜市場，「感覺真好」。

去年8月澎恰恰和金主好友林秉文一同開記者會表示，澎恰恰所剩約1.6億債務已經清零，其中20%用現金還完，其餘的用股票還債，澎恰恰當時補充，至於他自身跟親友借的債務還有1600萬，有信心靠自己還完，未料近日澎恰恰改口，表示目前債務變成6000萬，原因是之前有些債主在林秉文幫忙時沒現身，最近才湧出。

澎恰恰發文。（圖／翻攝自澎恰恰臉書）

本月10日，澎恰恰出席公益活動時，透露兒子皮皮一度曾埋怨變成「負二代」，「他說過最重的話就是說要跟我切割」，言下之意是要斷絕父子關係，引來媒體爭相報導，並以此為標題，昨晚澎恰恰發文澄清：「我兒子皮皮沒有跟我切割啦！昨天謝謝新聞媒體對『恰恰好泡菜』的厚愛，看到我的新聞將近100篇嚇了我一跳」。

澎恰恰感慨說：「我兒子皮皮一直是我最好的支持者，雖然他早年也曾有一次因為我的犯錯而對我有些微詞，但氣話講完轉頭就更認真督促我一起規劃還款計劃，去年爆紅的魷魚遊戲也是他和朋友的好點子」，引來網友回應：「別人明星的兒子是來享福，只有這皮皮，是來報恩加還債！了不起」，澎恰恰回應：「真的」，其他網友也為他打氣說：「澎哥，請您要繼續加油哦！有家人的支持，您撐的過去的」、「父子同心，黑土也能變黃金」。